Шесть самолетов задерживают на вылет и прилет в аэропорт Волгограда

Вечером 11 января из аэропорта Волгограда не могут вылететь три рейса в Москву. Также задерживают прибытие трех самолетов из столицы. Изменения отражены на онлайн-табло волгоградской воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аэропорт Волгограда Фото: Аэропорт Волгограда

В аэропорт Шереметьево не могут вылететь три рейса. По расписанию FV 6426 был запланирован на 19:20, на момент выхода публикации расчетное время отправления — 3:20 12 января. В 00:35 вместо 21:05 должен вылететь DP 6970. В 22:30 вместо 21:45 ожидается начало выполнения рейса SU 1185.

Задерживают прибытие из Шереметьево также трех рейсов: FV 6425 (должен был прибыть в 18:20, перенесли на 02:20), DP 6969 (20:35, 00:15) и SU 1184 (20:45, 21:35). Напомним, из-за снегопада из московских аэропортов не могут вылететь самолеты по нескольким направлениям. В числе задержанных есть рейсы в Астрахань.

Дарья Васенина