Рейс из Москвы в Астрахань задерживают на четыре часа

Вылет одного из самолетов направления «Москва — Астрахань» перенесли уже пять раз. Изменения отражены на онлайн-табло астраханского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По расписанию рейс DP 6963 должен был вылететь в 16:25. Сейчас отправление планируют на 20:20. Онлайн-табло аэропорта Шереметьево на момент публикации показывает, что посадка на рейс окончена.

Задерживается еще один рейс из Шереметьево. По расписанию SU 1172 должен вылететь в Астрахань в 21:25. На данный момент отправление перенесли на 21:55.

Также из Шереметьево с 16:20 не может вылететь самолет в Волгоград. На момент выхода публикации рейс перенесли на 00:20 12 января. Сегодня задержали еще несколько самолетов в Волгоград и Саратов. Изменения в расписании связаны с ограничениями в московских аэропортах из-за снегопада.

Дарья Васенина