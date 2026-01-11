Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росавиация предупредила о риске отмены рейсов из-за нового снегопада в Москве

Из-за снегопада в Москве вечером 11 января и утром 12-го в столичных аэропортах возможны задержки и отмены рейсов на прилет и на вылет. Все службы аэропортов работают в усиленном редиме. Задействован дополнительный персонал, сообщила пресс-служба Росавиации.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Возможные задержки рейсов связаны с необходимостью чистки взлетно-посадочных полос и обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями, пояснили в Росавиации. «Аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в снегопад»,— следует из пресс-релиза.

Пассажиров призвали рассмотреть альтернативные варианты города прибытия, а также подумать, стоит ли сдавать вещи в багаж. «Снегопад может осложнить работу аэродромных служб и вызвать задержки с доставкой багажа»,— отметили в Росавиации. В аэропорту прибытия следует уточнить, есть ли услуга по доставке багажа на дом.

Что ждать от нового снегопада в Москве

Читать далее

По состоянию на 18:00 мск в Шереметьево задерживаются 32 рейса на вылет и 59 на прилет, следует из онлайн-табло. Во Внуково задерживаются семь рейсов на вылет и 20 на прилет.

Из-за сильного снегопада в Москве в аэропорту Шереметьево 9 января начались проблемы с выдачей багажа — пассажирам приходилось ждать чемоданы по несколько часов. Всю первую половину дня 10 января авиагавань не принимала самолеты. Вчера Росавиация сообщала об отмене 35 рейсов в московских аэропортах, 78 рейсов были задержаны более чем на два часа.

Фотогалерея

Снежное нашествие в Москве

Предыдущая фотография
Снегопад начался в ночь на 9 января

Снегопад начался в ночь на 9 января

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

За сутки выпало до 65% от месячной нормы осадков

За сутки выпало до 65% от месячной нормы осадков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Метель у станции метро

Метель у станции метро

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Гидрометцентр России объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В Москве и области из-за метели видимость в аэропортах снизилась до 500–800 м

В Москве и области из-за метели видимость в аэропортах снизилась до 500–800 м

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Снегопад в Москве

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Уборка снега на Таганской площади в Москве

Уборка снега на Таганской площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Порывы ветра достигают 15–18 м/с

Порывы ветра достигают 15–18 м/с

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы сообщила, что столичные городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы сообщила, что столичные городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники МЧС призвали жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах

Сотрудники МЧС призвали жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Оранжевый уровень погодной опасности действует до полуночи 10 января

Оранжевый уровень погодной опасности действует до полуночи 10 января

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Из-за снегопада в Москве образуются сугробы рекордной высоты

Из-за снегопада в Москве образуются сугробы рекордной высоты

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Автобусная остановка

Автобусная остановка

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Дороги в снегу

Дороги в снегу

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мурал с изображением юнармейцев на Таганской площади

Мурал с изображением юнармейцев на Таганской площади

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сугробы у автобусной остановки

Сугробы у автобусной остановки

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Яузская улица

Яузская улица

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Прогулка с собакой

Прогулка с собакой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Снегопад в Москве

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 24

Снегопад начался в ночь на 9 января

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

За сутки выпало до 65% от месячной нормы осадков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Метель у станции метро

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Гидрометцентр России объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В Москве и области из-за метели видимость в аэропортах снизилась до 500–800 м

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Уборка снега на Таганской площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Порывы ветра достигают 15–18 м/с

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы сообщила, что столичные городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники МЧС призвали жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Оранжевый уровень погодной опасности действует до полуночи 10 января

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Из-за снегопада в Москве образуются сугробы рекордной высоты

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Автобусная остановка

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Дороги в снегу

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мурал с изображением юнармейцев на Таганской площади

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сугробы у автобусной остановки

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Яузская улица

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Прогулка с собакой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все