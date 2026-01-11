Росавиация предупредила о риске отмены рейсов из-за нового снегопада в Москве

Из-за снегопада в Москве вечером 11 января и утром 12-го в столичных аэропортах возможны задержки и отмены рейсов на прилет и на вылет. Все службы аэропортов работают в усиленном редиме. Задействован дополнительный персонал, сообщила пресс-служба Росавиации.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Возможные задержки рейсов связаны с необходимостью чистки взлетно-посадочных полос и обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями, пояснили в Росавиации. «Аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в снегопад»,— следует из пресс-релиза.

Пассажиров призвали рассмотреть альтернативные варианты города прибытия, а также подумать, стоит ли сдавать вещи в багаж. «Снегопад может осложнить работу аэродромных служб и вызвать задержки с доставкой багажа»,— отметили в Росавиации. В аэропорту прибытия следует уточнить, есть ли услуга по доставке багажа на дом.

По состоянию на 18:00 мск в Шереметьево задерживаются 32 рейса на вылет и 59 на прилет, следует из онлайн-табло. Во Внуково задерживаются семь рейсов на вылет и 20 на прилет.

Из-за сильного снегопада в Москве в аэропорту Шереметьево 9 января начались проблемы с выдачей багажа — пассажирам приходилось ждать чемоданы по несколько часов. Всю первую половину дня 10 января авиагавань не принимала самолеты. Вчера Росавиация сообщала об отмене 35 рейсов в московских аэропортах, 78 рейсов были задержаны более чем на два часа.