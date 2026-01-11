Осужденный за взятку экс-глава Ахтубинского района идет на СВО

Астраханский областной суд освободил бывшего главу Ахтубинского района Владимира Мехеда от отбытия срока за взятку в колонии строгого режима (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Осужденный пойдет на СВО, говорится в найденном «Ъ — Средняя Волга» решении суда.

Приговор за взятку в крупном размере вынес в октябре 2025 года Ахтубинский районный суд. Ранее прокуратура сообщила, что за содействие в аренде зданий детского сада и аптеки в Ахтубинске Мехед получил в 2022 году от некого ИП 1 млн руб. Установлено, что стороны договорились о продаже недвижимости через два года по льготной стоимости.

Весной 2025 года фигурант признался и подал в отставку. 27 мая Совет депутатов удовлетворил заявление. С 28 мая по 4 июля врио главы районной администрации был Иван Самойленко, затем место занял 62-летний пенсионер органов внутренних дел Сергей Новак.

Судья Анатолий Проскурин дал бывшему главе района семь лет строгого режима и трехкратный взятке штраф — 3 млн руб. Также фигуранта на три года лишили права заниматься государственной и муниципальной службой. Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие 13-летнего ребенка, частичное признание вины, участие в боевых действиях, статус ветерана, наличие государственных наград и т. д. Напомним, до 2022 года — вступления в должность главы Ахтубинского района — осужденный был военным комиссаром Ахтубинска.

18 декабря апелляционная коллегия, состоящая из председательствующей Ольги Ковалевой, а также судей Татьяны Иванюк и Елены Мухлаевой, не удовлетворила прошение адвоката Инны Тарковой о смягчении приговора. Но за время рассмотрения жалобы Мехед заключил контракт с Министерством обороны РФ на отправку на СВО. Суд определил заменить колонию строгого режима на участие в военной операции.

Дарья Васенина