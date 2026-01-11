В России начали служить молебен «о вразумлении» женщин от аборта

В регионах России прочитали молебен «о вразумлении» женщин, желающих «погубити младенца во чреве». Его текст утвердили в декабре прошлого года. Молитва приурочена ко дню памяти 14 тыс. младенцев, убитых при царе Ироде в Вифлееме.

Молебен будет читаться 11 января ежегодно во всех храмах РПЦ, сообщили в Московской епархии. Сегодня его отслужили как минимум в 15 регионах. Молитву прочли в Тверской, Екатеринбургской, Саратовской, Оренбургской, Биробиджанской, Псковской и других епархиях. Верующие молились об избавлении от «безрассудного омрачения» и от «помыслов детоубийства».

Во время литургии в текст молитвы были добавлены прошения из молебна:

«...избави Отечество наше и вся люди Твоя от великаго сего нечестия, еже противу воли Твоея и естества человеческаго чада во утробе сущия умерщвляти»;

«...просвети благодатию Твоею сердца братий и сестер наших, и в разумение воли Твоея приведи, от греха чадоубийства отврати, в чадородии благослови».

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим на проповеди призвал женщин, сделавших аборт, провести «жизнь в молитве о прощении и в оказании помощи брошенным детям». Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отметил, что новый молебен поможет «уврачевать грех чадоубийства в утробе матери», который сейчас «господствует» в жизни русского народа.

Подготовить текст молебна о «вразумлении» женщин, собирающихся сделать аборт, Священный Синод РПЦ поручил в конце октября. Предложение создать такую молитву поступило от главы патриаршей комиссии по вопросам семьи Федора Лукьянова. Текст молебна утвердили 26 декабря.