РПЦ создаст молитву для «вразумления» женщин, желающих сделать аборт

Священный Синод РПЦ поручил синодальной богослужебной комиссии подготовить текст молебна о «вразумлении» женщин, намеренных «совершить убиение младенца во чреве», сообщается на сайте РПЦ.

Предложение создать такую молитву озвучил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов. На заседании Синода он представил соответствующие обращения прихожан на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В сообщении РПЦ указывается, что комиссия должна подготовить текст молебна до 1 декабря. Синод постановил читать ее ежегодно 29 декабря (11 января по старому стилю) в день памяти 14 тыс. «вифлеемских младенцев», убитых царем Иродом. В другие дни года молебен необходимо совершать в ответ на обращения граждан, по решению настоятелей храмов, говорится в постановлении Синода.

Полина Мотызлевская