Забил сезонную норму

Молодому российскому форварду «Бостон Брюинс» Марату Хуснутдинову удался очень редкий трюк. В матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором его клуб разгромил дома — 10:2 — «Нью-Йорк Рейнджерс», Хуснутдинов забил четыре гола. Столько же раз отличиться в одной встрече до него сумели лишь 14 отечественных хоккеистов. А особенно заметным достижение Хуснутдинова делает тот факт, что до сих пор тот не то что не отличался высокой результативностью, а никогда не набирал больше одного очка в игре.

После матча, в котором «Бостон» с исключительной жестокостью разделался с довольно невнятным в нынешнем сезоне нью-йоркским клубом, о 23-летнем Марате Хуснутдинове считали своим долгом сказать несколько приятных слов все без исключения бостонские хоккеисты, включая тех, кто тоже честно наиграл на звание героя. Это, например, два чеха — впервые сделавший в карьере хет-трик Павел Заха и лидер команды Давид Пастрняк, записавший в актив аж шесть результативных передач, повторив клубный рекорд. И в этом нет ничего странного, потому что трюк, который удался Хуснутдинову, выглядел слишком впечатляющим.

Четыре гола в матче в принципе забивают очень редко. Скажем, в текущем чемпионате НХЛ, в котором позади осталось уже чуть больше половины дистанции, было зафиксировано четыре с лишним десятка хет-триков. Но вот четыре шайбы до Хуснутдинова сумели забросить лишь два игрока — Логан Кули из «Юта Маммот» и Стивен Стэмкос из «Нэшвилл Предаторс».

А если брать всю историю НХЛ, то Марат Хуснутдинов — только 14-й россиянин с таким матчем в послужном списке после Сергея Федорова, Александра Могильного, Алексея Жамнова, Александра Селиванова, Вячеслава Козлова, Павла Буре, Алексея Яшина, Ильи Ковальчука, Виктора Козлова, Алексея Ковалева, Дениса Гурьянова, Артемия Панарина и, естественно, Александра Овечкина, короля среди хоккейных снайперов. А отечественные игроки начали уезжать в Северную Америку четыре десятка лет назад.

Но есть два нюанса, придающие достижению Марата Хуснутдинова ценности и сенсационности. Очень часто именно исключительная результативность — следствие помощи, которую игроку оказывают обстоятельства. Допустим, соперник допускает какие-то чудовищные ошибки, позволяющие без труда поразить цель, или в конце матча, пытаясь отыграться, меняет голкипера на шестого полевого хоккеиста и оставляет ворота пустыми. Но в данном случае обстоятельства хоть сколько-нибудь существенной роли не сыграли. Каждый из голов Хуснутдинова требовал незаурядного мастерства. В одном случае, прежде чем замкнуть пас Пастрняка на пустой угол, форвард принял активное участие в борьбе за шайбу у заднего борта, отняв ее у оппонента и отправив чеху. В двух других — классно подправлял дальние броски на пятачке. А самый первый гол Марата Хуснутдинова, благодаря которому «Бостон» сравнял открытый противником счет, вообще получился настоящим шедевром, иллюстрирующим потенциал нападающего. Он принял шайбу у бортика в середине площадки, а вплотную к нему располагался защитник «Рейнджерс» Брейден Шнейдер. Казалось, что в такой ситуации невозможно сразу создать остроту. Хуснутдинов же резким рывком моментально умчался от Шнейдера, а затем расправился с вратарем Джонатаном Куиком.

Второе обстоятельство еще любопытнее. В НХЛ Марат Хуснутдинов, выступавший в КХЛ за СКА и «Сочи», очутился в начале 2024 года. Сначала он играл за «Миннесота Уайлд», но в этом клубе держался чрезвычайно скромно и получал немного игрового времени. В марте прошлого года «Миннесота» обменяла Хуснутдинова в «Бостон», и в нем его статус постепенно повышался. В этом сезоне ему довольно часто доверяли играть в ведущих звеньях команды.

Впрочем, все это не оказывало какого-то волшебного эффекта на статистику Марата Хуснутдинова.

Полезный в черновой работе, он до сих пор не отличался не то что элитной, а хотя бы средненькой по меркам НХЛ результативностью. Пара забавных фактов. За весь прошлый чемпионат Хуснутдинов забил всего пять голов. Столько же было у него в чемпионате нынешнем перед матчем с «Рейнджерс» в 39 встречах. А еще он ни разу не набирал в игре больше одного очка. Сейчас же набрал на самом деле даже не четыре, а пять, потому что к четырем голам добавил передачу.

