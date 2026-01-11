Титульный старт

Первая неделя 2026 года в календаре Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) ознаменовалась победой Даниила Медведева. В финале Brisbane International, турнира категории 250 с призовым фондом $800 тыс., он в двух партиях обыграл американца Брэндона Накасиму и завоевал свой 22-й титул за карьеру. Благодаря этому успеху россиянин поднялся в мировом рейтинге с 13-го места на 12-е.

Фото: Dan Peled / Reuters Победа Даниила Медведева на турнире в Брисбене позволила ему сделать шаг на пути возвращения в первую десятку рейтинга ATP

Завершив прошлый сезон за пределами первой десятки мирового рейтинга, Даниил Медведев внес изменения в свой январский турнирный график и впервые за последние три года решил проверить свои силы перед Australian Open на разминочном турнире. Выбор пал на Brisbane International, где до этого он выступал лишь однажды, в 2018 году и сумел дойти до финала.

13-е место в классификации АТР позволило Медведеву возглавить список из восьми сеяных. Кроме него туда попали еще три игрока из топ-20, в том числе прошлогодний чемпион Брисбена чех Иржи Легечка (19-й в мире), который из-за травмы лодыжки не прошел дальше второго круга.

Сетка Медведева с точки зрения сложности была типичной для турниров категории 250, а в решающем матче его соперником стал третий американец за неделю — Брэндон Накасима (33-й в мире), для которого выход в финал стал большим успехом. Ведь ранее этот 24-летний теннисист проходил по сеткам турниров АТР так далеко лишь трижды, причем в последний раз это ему удавалось четыре года назад в Сан-Диего, где он завоевал свой единственный пока титул.

Обладая хорошей подачей, плотными атакующими ударами и умея вовремя выходить к сетке, Накасима в то же время довольно прямолинеен и поэтому неплохо подходит Медведеву по манере игры. Когда россиянин находится в оптимальном состоянии и достаточно стабилен в затяжных розыгрышах на задней линии, его оппоненты такого плана начинают пробуксовывать, и для того, чтобы не упускать инициативу, требуется лишь качественно подавать.

В четырех предыдущих матчах в Брисбене Накасима отдал свою подачу лишь однажды, но в воскресенье перед выходом на корт ему явно не удалось справиться с психологическим давлением. Уже через 16 минут после начала игры Медведев вел — 4:0. Лишь после этого Накасима расслабился и заиграл так, как умеет, совмещая на своей подаче мощь с точностью. Для спасения первой партии, закончившейся со счетом 6:2, этого оказалось недостаточно, а вот во втором сете завязалась упорная борьба. В пятом гейме Медведев сделал брейк, однако в шестом и восьмом геймах ему приходилось отыгрываться с 0:30 на своей подаче, а в десятом гейме соперник, отразив два матчбола, после ошибки россиянина при ударе слева все-таки сравнял счет.

Тут-то и началось самое интересное. Был момент, когда показалось, что Медведев устал и может упустить победу, но этого не произошло. Проиграв шесть очков подряд и уступая — 5:6, он уверенно взял свою подачу, после чего блестяще отыграл тай-брейк, по ходу которого уступил лишь одно очко. Показательно, что два последних розыгрыша россиянин завершал у сетки, где в общей сложности он выиграл 9 очков, почти в два раза больше, чем Накасима. В итоге — 6:2, 7:6 (7:1) за 1 час 36 минут. Медведев завоевал 22-й титул за карьеру и продолжает выигрывать турниры в разных городах, ни разу не повторившись.

Заработав в Брисбене не только $114 тыс. призовых, но и 250 рейтинговых очков, лидер российского мужского тенниса немного улучшил свое положение в классификации АТР. Он поднялся с 13-го места на 12-е, потеснив норвежца Каспера Рууда, и приблизился к топ-10, где появилось новое лицо — Александр Бублик, который в финале турнира категории 250 в Гонконге сломил сопротивление итальянца Лоренцо Музетти. Разница между лидерами мужского тенниса Казахстана и России невелика, всего 155 очков, а на стартующем через неделю Australian Open в прошлом году оба выступили неудачно. Поэтому у Медведева, который явно смог подготовиться к нынешнему сезону лучше, чем к предыдущему, есть неплохой шанс опередить не только 11-ю ракетку мира британца Джека Дрейпера, еще не восстановившегося после травмы руки, но и другого, хорошо знакомого ему конкурента.

Евгений Федяков