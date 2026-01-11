МИД Израиля призвал ЕС признать иранский КСИР террористами

Глава МИДа Израиля Гидеон Саар призвал Евросоюз признать Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил) террористической организацией. По его словам, Исламская Республика применяет насилие против протестующих в Тегеране, передает AFP.

Об этом господин Саар заявил министру внутренних дел Германии Александру Добриндту. Глава израильского МИДа считает, что «сейчас самое время признать КСИР террористической организацией». По словам господина Саара, эта позиция давно устоялась в Германии. Он подчеркнул, что сегодня этот вопрос важен для всего ЕС.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Протестующие требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. Журнал Time писал как минимум о 217 погибших во время беспорядков.