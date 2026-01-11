На Кубани из границ муниципалитетов исключили более 13,5 тысяч га сельхозземель

В Краснодарском крае в 2025 году из границ населенных пунктов исключили свыше 13,5 тыс. га земель сельхозназначения. Об этом сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Маслов.

Как отметил господин Маслов, одной из основных задач в области градостроительной деятельности является формирование системы территориального планирования. В минувшем году краевые власти утвердили 48 проектов по внесению изменений в генпланы муниципалитетов.

По данным администрации края, комплексная работа по защите сельхозземель позволила за последние 5 лет исключить из границ населенных пунктов порядка 59 тыс. га.

Андрей Николаев