Красноярцы уступили дома лидеру российского чемпионата по хоккею с мячом

Пятикратный чемпион России по хоккею с мячом красноярский «Енисей» не смог остановить лидера регулярного первенства Суперлиги сезона 2005/2006 — хабаровский «СКА-Нефтяник». Команды встретились на «Арене “Енисей”» 11 января.

У хозяев в этой игре отличились Сергей Ломанов и Всеволод Евсеев, но этого оказалось мало для того, чтобы команда набрала очки. Гости победили со счетом 4:2.

В другом матче воскресенья действующий чемпион — кемеровский «Кузбасс» — обыграл в гостях абаканские «Саяны» 7:2. «Кузбасс» идет третьим в турнирной таблице, отставая от хабаровчан и московского «Динамо».

Валерий Лавский