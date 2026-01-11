Венгрия обвинила Великобританию и Францию в военном фанатизме

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Великобритания и Франция готовятся к прямому участию в украинском конфликте. По его мнению, это может привести к войне с Россией и распространению боевых действий по всей Европе.

«В прошлые выходные в Париже было обнародовано заявление, в соответствии с которым две европейские ядерные державы решили направить своих солдат на Украину. По сути, это означает, что европейские ядерные державы начинают войну», — сказал Сийярто на съезде правящей партии «ФИДЕС» (цитата по ТАСС).

Глава венгерского МИД указал, что среди лидеров ЕС «свирепствует военный фанатизм». При этом он подчеркнул, что правительство Венгрии и премьер-министр Виктор Орбан будут противостоять подобным планам.