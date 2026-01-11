Полиция Ирана заявила об аресте ключевых фигур протестного движения

В Иране арестовали несколько ключевых фигур протестов в республике. Об этом заявил глава национальной полиции Ахмад-Реза Радан государственному телевидению, передает AFP. Количество арестованных не уточняется.

«Вчера вечером (10 января.— “Ъ”) были произведены значительные аресты главных участников беспорядков, которые, если на то будет воля Божья, будут наказаны после прохождения всех необходимых юридических процедур», — заявил Ахмад-Реза Радан.

Гостелерадиокомпания Ирана IRIB также опубликовала кадры задержания участников протестов в Ширазе и Мазендеране. Количество арестованных и их личности не уточняются.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Протестующие требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. Журнал Time писал о как минимум 217 погибших. Власти Ирана заявили об убийстве 15 сотрудников полиции во время беспорядков.