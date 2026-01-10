Власти Ирана заявили об убийстве еще 15 сотрудников полиции во время беспорядков

Число сотрудников правоохранительных органов, убитых протестующими во время беспорядков в Иране, увеличилось до 15. Об этом пишет агентство Tasnim со ссылкой на данные властей страны.

В агентстве уточнили, что шесть сотрудников службы безопасности погибли в провинции Фарс, еще 120 полицейских пострадали. В провинции Кум, утверждает Tasnim, двое сотрудников полиции скончались от 40 ножевых ранений, нанесенных мятежниками. Семь представителей силовых структур стали жертвами демонстрантов в городе Мешхед на северо-востоке Ирана.

Накануне Iran International писал о гибели прокурора Али Акбара Хосейнзаде и нескольких полицейских в городе Эсферайен на северо-востоке страны из-за агрессивных действий демонстрантов. По информации издания, протестующие подожгли трейлер, в котором находился прокурор вместе с полицейскими.

Массовые демонстрации в Иране начались в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резкого роста цен. Вечером 8 января беспорядки возобновились в Тегеране. Во время протестов, выяснил Time, в Иране погибли 217 человек. По подсчетам правозащитной организации HRANA, почти за две недели жертвами беспорядков в стране стали 65 человек.