Иордания участвовала в ударах США по Сирии

Военно-воздушные силы Иордании участвовали в ударах США по территориям «Исламского государства» (ИГ; признано в РФ террористическим и запрещено) в Сирии, сообщило Politico со ссылкой на источники.

Участие Иордании в операции осуществляется в рамках политики страны по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также по защите национальной безопасности, сообщил Jordan News. Эти операции проводились в координации с партнерами в рамках Международной коалиции, уточняется в сообщении.

Иорданские истребители F-16 выпустили более 90 высокоточных боеприпасов по более чем 35 целям, сообщил источник. Всего в ударах участвовало более 20 самолетов, включая F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9. Это второй этап операции США под названием «Ястребиный удар», которая началась 19 декабря 2025 года после гибели американских военных в Пальмире шестью днями ранее.