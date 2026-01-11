В Челябинской области продлили запрет на движение автобусов по трассе М-5

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области продлили ограничения движения для автобусов и грузовиков до 17 часов 11 января. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автомобильных дорог „Южный Урал“».

Из-за сильного снегопада с восьми часов утра закрыто движение автобусов, маршрутных такси и большегрузного транспорта на участке М-5 от Чебаркуля до границы Челябинской области с Республикой Башкортостан.

По данным ГАИ Челябинской области, аналогичные ограничения действую на участке М-5 от 1480 до 1548-го километра на территории Башкирии.

Дорожная техника подрядных организаций выведена на федеральную трассу в полном объеме: ведется расчистка и обработка дорожного покрытия, отмечают в Упрдор «Южный Урал».