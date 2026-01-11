Times of Israel: Израиль планирует новое наступление в Газе в марте

Израиль рассматривает возобновление масштабной военной операции в секторе Газа в марте. Цель — отодвинуть линию размежевания к побережью, расширив контроль Армии обороны Израиля над территорией анклава, сообщает Times of Israel.

По информации газеты, решение связано с разочарованием израильских властей в процессе разоружения «Хамаса». Под контролем ЦАХАЛа находится 53% территории сектора. Новая операция может увеличить эту долю.

При этом, как заявил неназванный арабский дипломат, реализация плана невозможна без поддержки США, которые пока выступают за перемирие.

В октябре 2025 года стороны согласились на первую фазу американского плана урегулирования. В ноябре СБ ООН поддержал резолюцию о продвижении ко второй фазе, предусматривающей разоружение «Хамаса» и вывод израильских войск.