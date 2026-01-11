Daily Mail узнала о приказе Трампа разработать план вторжения США в Гренландию

Президент США Дональд Трамп приказал командованию специальных операций разработать план вторжения в Гренландию, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. По их словам, при наихудшем сценарии оккупация острова приведет к разрушению НАТО изнутри.

Как отмечает издание, решению господина Трампа критикуют в Объединенном комитете начальников штабов США — главном органе планирования и управления американскими вооруженными силами. В комитете считают, что приказ президента незаконен и не получит поддержки Конгресса. При этом источник газеты сообщил, что сторонники жесткой линии в политике американского президента воодушевились операцией в Венесуэле и планируют быстро захватить Гренландию, прежде чем Россия или Китай предпримут какие-либо действия.

Британские дипломаты проработали сценарий эскалации ситуации с Гренландией, сообщает Daily Mail. Согласно ему господин Трамп применит силу или «политическое принуждение», чтобы разорвать связи острова с Данией. В тексте одной из дипломатических телеграмм отмечается, что вторжение на остров — истинная цель «радикальной фракции MAGA» вокруг Дональда Трампа.

«Поскольку Конгресс не позволит Трампу выйти из НАТО, оккупация Гренландии может вынудить европейцев отказаться от НАТО. Если Трамп хочет распустить НАТО, это может быть самым удобным способом сделать это»,— приводит газета содержание телеграммы.

4 января Дональд Трамп заявлял, что Соединенным Штатам необходима Гренландия для получения контроля над Западным полушарием. Он утверждал, что сейчас остров окружен «российскими и китайскими кораблями». Европейские лидеры в совместном заявлении указывали, что вопрос о принадлежности острова могут решать только Дания и Гренландия. По данным The Telegraph, военные руководители европейских стран разрабатывают план возможной миссии НАТО в Гренландии с размещением войск.