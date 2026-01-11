В Челябинской области в дорожной аварии погибла четырехлетняя девочка

В Чебаркульском районе Челябинской области легковой автомобиль врезался в дерево. Погибла четырехлетняя девочка, водителя и одного взрослого пассажира госпитализировали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 10 января на 37-м километре автодороги Бишкиль—Варламово. По предварительным данным, 45-летняя водительница автомобиля Renault Sandero на изгибе дороги влево не справилась с управлением, съехала в левый кювет и врезалась в дерево. Затем машина опрокинулась.

В результате ДТП на месте происшествия скончалась четырехлетняя пассажирка. Она находилась в специальном удерживающем устройстве. Водителя и 51-летнего пассажира с травмами доставили в больницу. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины аварии.

В Госавтоинспекции Челябинской области фиксируют всплеск ДТП с погибшими в начале 2026 года. Погибли уже четыре ребенка-пассажира.

«Статистика последних дней наглядно демонстрирует, что несоблюдение элементарных норм безопасности является главной причиной трагедий на дорогах. Игнорирование дорожных знаков, ремней безопасности, рискованные и недопустимые маневры, необдуманные поступки и стремление сэкономить секунды приводят к неоправданным потерям человеческих жизней»,— сообщает ГАИ.