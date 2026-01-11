Барнаульский аэропорт обслужил в 2025 году 790 тыс. пассажиров

Пассажиропоток аэропорта Барнаула, входящего в сеть аэропортов холдинга «Новапорт», в 2025 году составил 790 тыс. человек. Итоги подвело министерство транспорта Алтайского края.

В 2024 году пассажиропоток достиг показателя в 780 тыс. Таким образом, рост по итогам прошлого года составил 1,15%.

«Москва остается самым популярным маршрутом: за год столичными рейсами воспользовались более 433 тыс. человек»,— отмечается в сообщении министерства. Всего из международного аэропорта Барнаула им. Германа Титова в 2025 году отправлялись рейсы в 10 российских городов.

Как писал «Ъ-Сибирь», ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта площадью 10 тыс. кв. м запланирован на 2026 год.

