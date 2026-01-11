Сенатор Грэм: помощь иранским протестующим уже в пути

Сенатор США Линдси Грэм обратился к иранским протестующим и заявил, что «помощь уже в пути». Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности помочь Ирану обрести свободу.

«Иранскому народу: ваш долгий кошмар скоро закончится. Ваша храбрость и решимость положить конец угнетению были замечены президентом и всеми, кто любит свободу»,— написал господин Грэм в соцсети X.

Как напомнил сенатор, Дональд Трамп обещал «сделать Иран снова великим. По словам Линдси Грэма, это означает, что «протестующие в Иране должны одержать победу».

Президент США грозил нанести удары по территории Ирана, если власти страны продолжат расстреливать протестующих. По информации The Wall Street Journal, власти Соединенных Штатов в качестве возможного варианта атаки рассматривали крупномасштабный воздушный удар по нескольким военным целям.

Протесты в Иране продолжаются с конца декабря. Участники акций требуют смены политического руководства страны. СМИ и правозащитные организации сообщали, что во время протестов погибли десятки человек.