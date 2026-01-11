США нанесли удары по территории Сирии

Центральное командование войск США заявило об ударах по всей территории Сирии по позициям «Исламского государства» (ИГ; признано в РФ террористическим и запрещено).

«Удары были нацелены на ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено,— "Ъ") по всей территории Сирии и были частью операции "Ястребиный удар", которая была начата в ответа на смертоносную атаку на американские и сирийские войска в Пальмире»,— сообщило командование в соцсети X.

Al Arabiya утверждает, что в операции были задействованы истребители F-16 ВВС Иордании. Всего, по информации телеканала, удары нанесены по 35 позициям террористической группировки.

13 декабря 2025 года в сирийской Пальмире погибли два американских военнослужащих и гражданский переводчик из США. 20 декабря власти Соединенных Штатов сообщили о начале антитеррористической операции «Ястребиный удар».