Министр обороны Бельгии призвал быть готовыми к «войне будущего»

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна должна быть готова к «войне будущего», в которой используются дроны и технологии с искусственным интеллектом.

«Мы должны быть готовы к войне будущего. На данный момент это не так»,— сказал господин Франкен в интервью La Libre.

Как добавил министр, в ближайшее время в Бельгии будет запущен проект Odin по внедрению современных технологий в оборонном секторе. Его бюджет составляет €3,6 млрд. В рамках проекта будут разработаны в том числе малые модульные реакторы, предназначенные для создания энергетической автономии войск.