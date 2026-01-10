Самолет «России» вернулся в Красноярск из-за технической неисправности

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Красноярска в Сочи, вернулся в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, на борту находились более 160 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, экипаж Boeing 737-800 принял решение вернуться в Красноярск 10 января около 00:00 по местному времени из-за технической неисправности.

Красноярская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по факту произошедшего. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации.

Александра Стрелкова