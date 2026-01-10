Тысячи фермеров в Ирландии вышли на протесты против соглашения ЕС и МЕРКОСУР

Тысячи ирландских фермеров вышли на протесты против торгового соглашения между Евросоюзом и экономическим блоком МЕРКОСУР, в который входят Бразилия, Парагвай, Аргентина и Уругвай. Акция прошла в Атлоне в центральной Ирландии, сообщает The Guardian.

Участники собрались в городе на тракторах с плакатами, на которых были надписи: «Нет сделке ЕС — МЕРКОСУР» и «Поддержите ирландское сельское хозяйство». Протесты последовали за аналогичными акциями в Польше, Франции и Бельгии. Фермеры считают, что соглашение создаст недобросовестную конкуренцию, особенно в секторе говядины. Оно устанавливает для МЕРКОСУР квоту на убойный вес этого мяса, что приведет к притоку дополнительных 99 тыс. тонн дешевой говядины из Южной Америки.

Главный отраслевой профсоюз Ирландии — Ассоциация фермеров (IFA) — назвал одобрение соглашения с МЕРКОСУР «крайне разочаровывающим поворотом». IFA призвал депутатов Европарламента проголосовать против его ратификации.

9 января ЕС утвердил соглашение МЕРКОСУР о свободной торговле между объединением и странами Южной Америки. Оно разрабатывалось в течение 25 лет. В 2025 году ЕС внес поправки в документ, выделив бюджет на поддержку фермеров, опасающихся импорта с южноамериканского рынка. Несмотря на это, в европейских странах проходят массовые протесты.