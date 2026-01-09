ЕС утвердил торговое соглашение МЕРКОСУР со странами Южной Америки

Евросоюз утвердил соглашение МЕРКОСУР о свободной торговле между объединением и странами Южной Америки, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в социальной сети X.

Господин Кошта отметил, что данное соглашение выгодно для Европы, поскольку с его помощью Евросоюз сформирует мировую экономику. Также, уточнил глава Евросовета, МЕРКОСУР принесет выгоду европейским потребителям и предпринимателям.

Соглашение между ЕС и южноамериканскими странами разрабатывалось в течение 25 лет. По убеждению Брюсселя, это соглашение — крупная геополитическая победа на фоне растущей доли Китая в торговле и его влияния в Латинской Америке.

В 2025 году ЕС внес поправки в документ, выделив миллиарды на поддержку фермеров, опасающихся импорта с южноамериканского рынка. Несмотря на это, во Франции проходят массовые протесты фермеров, уверенных, что открытие внутреннего рынка для иностранной продукции принесет им большие убытки.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Крестьяне свалились в Париж как снег на голову».