Режим «Беспилотная опасность» отменили в Волгоградской области

Жителей Волгоградской области оповестили о минувшей опасности БПЛА. Соответствующее сообщение опубликовало региональное МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Режим «Беспилотная опасность» действовал с шести вечера. О разрушениях и жертвах не сообщили.

Напомним, 6 января в Волгоградской области уничтожили два дрона ВСУ. Из-за ЧП задержали ряд прибывающих и отправляющихся авиарейсов. Вечером 10 января об украинских беспилотниках предупредили также в Пензенской области.

Дарья Васенина