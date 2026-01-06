Семь рейсов задерживают в аэропорту Волгограда

Этой ночью произошла атака беспилотников ВСУ на ряд регионов России. В Волгоградской области сбили два дрона. Из-за ограничений местный аэропорт не мог принимать и отправлять самолеты.

Фото: Аэропорт Волгограда

Об опасности БПЛА население оповестили вечером 5 января. По данным Министерства обороны РФ, с 20:00 до 23:00 силы ПВО уничтожили два дрона.

Согласно онлайн-табло, из отправляющихся рейсов задержаны три — DP 6970 (Шереметьево, должен был вылететь вчера в 21:05), S7 5134 (Новосибирск, вчера в 22 часа) и DP 6966 (Шереметьево, сегодня в 11:05). Суда планируют выпустить в 14:35, 12:00 и 13:55 соответственно.

Воздушная гавань пока не может принять четыре рейса. Задерживаются следующие борта: DP 517 (из Санкт-Петербурга, должен был прилететь вчера в 17:35), S7 5133 (из Новосибирска, в полночь), S7 5133 (из Самары, в полночь) и DP 6965 (из Шереметьево, сегодня в 10:35). Самолеты ориентировочно приземлятся в 14:50, 11:30, также 11:30 и 13:20 соответственно.

Напомним, из-за атаки БПЛА минувшей ночью закрывали небо в Пензенской и Астраханской областях. В первом регионе сбили восемь беспилотников, во втором — пять.

Дарья Васенина