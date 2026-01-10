Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области

Жителей Пензенской области предупредили об опасности БПЛА. Сообщение опубликовал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В регионе ограничили работу интернета. Господин Мельниченко напомнил телефон экстренных служб: 112.

Напомним, 6 января в Пензенской области сбили три дрона ВСУ. Еще шесть беспилотников подавили силами РЭБ. На месте падения одного из БПЛА работали службы экстренного реагирования. По сообщениям региональных властей, жертв не было.