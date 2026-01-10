Вечером 10 января в Дагестане военные сбили вражеский беспилотник

Сегодня, 10 января, над территорией Республики Дагестан, в период с 16:00 до 20:00, дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего, по данным Минобороны, в указанный временной отрезок военные сбили над регионами РФ 10 вражеских БПЛА. Так, три аппарата ликвидировали над Белгородской областью, по два — над Курской и Воронежской, по одному — над Ростовской и Брянской.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», сегодня, с 9:00 до 16:00, над акваторией Каспийского моря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ефим Мартов