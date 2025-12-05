Axios: Трамп до конца декабря объявит о начале второго этапа плана по Газе

Президент США Дональд Трамп планирует до католического Рождества (25 декабря) объявить о переходе мирного процесса в секторе Газа ко второму этапу. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Вторая фаза соглашения предусматривает вывод основной части израильских войск из сектора Газа, ввод международных стабилизационных сил (ИСФ) и запуск новой управленческой структуры. Ее возглавит «Совет мира», в который под руководством Дональда Трампа войдут около 10 лидеров арабских и западных стран.

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр, а также советники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер войдут в состав исполнительного органа. Он будет координировать работу палестинского технократического правительства, уточняет Axios.

Одновременно идут переговоры с палестинским движением «Хамас» об отказе от власти в обмен на вывод израильских войск. Индонезия, Азербайджан, Египет и Турция готовы предоставить контингенты для ИСФ. Как сообщает Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встретиться с Дональдом Трампом до конца месяца для обсуждения деталей.