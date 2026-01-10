Мерц, Макрон и Стармер осудили действия властей Ирана в отношении протестующих

Главы Франции, Германии и Великобритании осудили убийство протестующих и насилие со стороны силовых структур Ирана. Они подписали совместное заявление, в котором призвали иранские власти проявить сдержанность, передает Le Figaro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Benoit Tessier / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Benoit Tessier / Reuters

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о насилии, совершенном иранскими силами безопасности, и решительно осуждаем убийство протестующих»,— утверждается в документе, подписанном президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В тексте заявления они отметили, что иранские власти должны гарантировать свободу выражения мнений среди своих граждан и обязаны обеспечивать их безопасность.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций в десятках городов выступают за изменение политического строя и приход к власти наследника шаха — принца Резы Пехлеви.

При стрельбе по протестующим в центре Тегерана погибли по меньшей мере 217 человек, выяснили Time. По подсчетам правозащитной организации HRANA, почти за две недели в Иране погибли по меньшей мере 65 человек. Власти страны заявили об убийстве 15 сотрудников полиции во время беспорядков.