Под Пензой оцепили место падения сбитого РЭБ украинского БПЛА

В районе Пензы нашли подавленный РЭБ беспилотник ВСУ. Подробности в личном Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Как рассказал глава региона, место падения оцепили. Там работают «службы экстренного реагирования». Господин Мельниченко напомнил о запрете на съемку и публикацию связанных с дронами материалов.

За прошедшие сутки в Пензенской области сбили три БПЛА. Шесть беспилотников подавили системы РЭБ. Всю ночь небо над регионом было закрыто.

Минувшей ночью более 20 регионов РФ подверглись атаке украинских дронов. Пять БПЛА сбили в Астраханской области, два — в Волгоградской. В последнем субъекте федерации из-за введения плана «Ковер» перенесли вылет и прилет нескольких авиарейсов. На момент публикации задержаны два прибывающих борта и один отправляемый.

Дарья Васенина