Под Пензой оцепили место падения сбитого РЭБ украинского БПЛА
В районе Пензы нашли подавленный РЭБ беспилотник ВСУ. Подробности в личном Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Как рассказал глава региона, место падения оцепили. Там работают «службы экстренного реагирования». Господин Мельниченко напомнил о запрете на съемку и публикацию связанных с дронами материалов.
За прошедшие сутки в Пензенской области сбили три БПЛА. Шесть беспилотников подавили системы РЭБ. Всю ночь небо над регионом было закрыто.
Минувшей ночью более 20 регионов РФ подверглись атаке украинских дронов. Пять БПЛА сбили в Астраханской области, два — в Волгоградской. В последнем субъекте федерации из-за введения плана «Ковер» перенесли вылет и прилет нескольких авиарейсов. На момент публикации задержаны два прибывающих борта и один отправляемый.