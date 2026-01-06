Три БПЛА сбили в Пензенской области

Ночью с 5-го на 6 января в Пензенской области сбили три дрона ВСУ. Информацию опубликовал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона уточнил, что жертв и разрушений нет. Также чиновник напомнил о запрете на съемку и публикацию любых материалов, касающихся места уничтожения БПЛА и обстоятельств работы ПВО.

В Пензенской области продолжает действовать режим «Беспилотная опасность». Небо закрыто. На запланированные авиарейсы ограничения не повлияли.

Дарья Васенина