Три БПЛА сбили в Пензенской области
Ночью с 5-го на 6 января в Пензенской области сбили три дрона ВСУ. Информацию опубликовал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.
Фото: Пензенский аэропорт
Глава региона уточнил, что жертв и разрушений нет. Также чиновник напомнил о запрете на съемку и публикацию любых материалов, касающихся места уничтожения БПЛА и обстоятельств работы ПВО.
В Пензенской области продолжает действовать режим «Беспилотная опасность». Небо закрыто. На запланированные авиарейсы ограничения не повлияли.