В Тамбове временно закрыли аэропорт

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Тамбове. Они касаются приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщили в ведомстве.

Закрытие воздушной гавани необходимо для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.

В последний раз ограничения на работу тамбовского аэропорта вводились в 21:52 9 января. Они действовали до 1:12 10 января.

После начала спецоперации были закрыты все аэропорты Черноземья, но в мае 2022 года после переговоров на тот момент главы Тамбовской области Максима Егорова с федеральными ведомствами Тамбов первым среди городов центра и юга России возобновил рейсы в Москву. Впоследствии добавились полеты в Санкт-Петербург. С января по декабрь 2025 года аэропорт обслужил 31,2 тыс. пассажиров.

Алина Морозова