Орловские самозанятые заплатили налогов на 323 млн рублей
По итогам 11 месяцев 2025 года самозанятые Орловской области перечислили в консолидированный бюджет 323 млн руб. налогов. Об этом сообщили в УФНС по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уточняется, что сейчас в области более 51 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход. По данным на 1 октября, в регионе было зарегистрировано 49,5 тыс. самозанятых (на 10,3 тыс. больше, чем годом ранее).
По данным УФНС, всего за 11 месяцев 2025 года жители Орловской области заплатили 57,5 млрд руб. налогов. Это на 6,2%, или 3,4 млрд руб. больше, чем в 2024-м.