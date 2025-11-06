В Орловской области число налогоплательщиков по спецрежимам выросло на 12 тысяч

В Орловской области количество налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, за год увеличилось примерно на 12 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФНС.

По данным ведомства, к 1 октября 20,7 тыс. орловских бизнесменов использовали упрощенную систему налогообложения (УСН). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше почти на 1,2 тыc. Патентную систему применяют около 7,8 тыс. предпринимателей — за год прирост составил 500 человек. Налог на профессиональный доход платят 49,5 тыс. самозанятых орловчан. Их число за год увеличилось на 10,3 тыс. человек.

Кроме того, с 2025 года в Орловской области действует новый налоговый режим — автоУСН. Он предусматривает автоматический расчет налогов и практически полную отмену отчетности. По данным ФНС, к 1 октября автоУСН применяли 88 жителей региона.

В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2025 году бизнес Орловской области заплатил 117 млн налогов по спецрежимам.

Егор Одегов