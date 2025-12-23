Налоговые сборы в Орловской области за год увеличились на 3,4 млрд рублей

Жители Орловской области перечислили в консолидированный бюджет РФ 57,5 млрд руб. налогов за январь — ноябрь 2025 года. Это на 6,2%, или 3,4 млрд руб. больше, чем в 2024-м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Большая часть сборов — 41,5 млрд руб. — направлена в региональную казну, что на 5,8%, или 2,3 млрд руб. превышает поступления прошлого года. Остальные 16 млрд руб. поступили в федеральный бюджет, это на 7,1%, или на 1,1 млрд руб. выше, чем в январе — ноябре 2024-го.

Соотношение распределения средств между федеральным и региональным бюджетами составляет 27,8% и 72,2% соответственно.

Кроме того, объем взносов на обязательное социальное страхование составил 32,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей вырос на 9,2%, или на 2,7 млрд руб.

С 1 января в Орловской области действует туристический налог. За девять месяцев 2025-го власти региона привлекли за счет него 7 млн руб. в местные бюджеты.

Мария Свиридова