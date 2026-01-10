Около 1 тыс. рейсов обслужили аэропорты Москвы и Подмосковья с начала дня

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили около 1 тыс. рейсов с начала дня. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

С 14:00 по 16:00 мск, по данным министерства, авиагавани обслужили 130 рейсов. Из них 67 рейсов на прилет и вылет обслужил Шереметьево. Пресс-служба аэропорта сообщила, что ситуация с выдачей багажа нормализовалась. Авиакомпания «Аэрофлот» планирует полностью вернуться к штатному расписанию полетов к утру 11 января.

Расписание в столичных аэропортах менялось из-за снегопада. В Минтрансе РФ назвали его самым сильным за последние 50 лет. К 12:00 мск из-за последствий непогоды в воздушных гаванях Москвы были отменены 35 рейсов, 78 — задержаны более чем на два часа. В Шереметьево пассажирам долго не выдавали багаж, из-за чего им приходилось ждать в аэропорту по несколько часов. В Минтрансе России позднее пояснили, что такие задержки были связаны с уборкой снега и разгрузкой зоны получения багажа.