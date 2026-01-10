Минтранс: с начала дня московские аэропорты обслужили более 600 рейсов

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский штатно принимают и отправляют самолеты по скорректированному расписанию, заявили в пресс-службе Минтранса России. С начала дня по состоянию на 12:00 мск авиагавани суммарно обслужили 603 рейса, из них 214 — в Шереметьево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столичный аэропорт Шереметьево не принимал самолеты с 4:10 до 11:00 10 января

Фото: Ольга Шкуренко Столичный аэропорт Шереметьево не принимал самолеты с 4:10 до 11:00 10 января

Фото: Ольга Шкуренко

В Минтрансе напомнили, что Шереметьево не работал на прием самолетов с 4:10 до 11:00 мск, однако вылетать из аэропорта в тот момент было возможно. Сейчас неполадки с выдачей багажа прибывшим пассажирам устранены, заверили в ведомстве.

За время ожидания в аэропорту, уточнили в Минтрансе, пассажирам предоставили более 25 тыс. бутылок воды, 8 тыс. сэндвичей и бутербродов, а также туристические коврики и надувные матрасы.

Расписание в столичных аэропортах было скорректировано по инициативе Минтранса и Росавиации, пояснили в ведомстве, поскольку требовалось время на уборку снега и разгрузку зоны выдачи багажа. К 12:00 из-за последствий снегопада в воздушных гаванях Москвы были отменены 35 рейсов, 78 — задержаны более чем на два часа.

По оценкам Минтранса, за прошедшие сутки из Шереметьево вывезли более 1 млн куб. м снега. Его объем в ведомстве сравнили с вместимостью 100 тыс. самосвалов КамАЗ.