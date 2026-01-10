Задержанным за протест против сноса ВНИИБ в Петербурге назначили аресты и штрафы

Полиция задержала 14 протестовавших против сноса здания Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Санкт-Петербурге. Выборгский районный суд города признал их виновными в организации массового мероприятия, которое привело к нарушению общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Здание Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) уже частично снесено

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Здание Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) уже частично снесено

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным полиции, задержанные собрались у здания, подлежащего сносу, 8 января. Они попытались помешать снести постройку, «потому что сами решили, что снос незаконен». Протестующие сломали забор и выкинули его обломки на проезжую часть, чтобы помешать проезду спецтехники.

Суд назначил задержанным наказания от одного до шести суток ареста, некоторым выписали штраф в 15 тыс. руб. «Многие участники данного мероприятия с протоколами были согласны. Некоторые даже раскаялись. Со справками из ПНД тоже были фигуранты»,— уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Днем 8 января протестующие проникли на территорию ВНИИБ, где проводился демонтаж. Работы по сносу остановились. Через некоторое время полиция начала задерживать активистов, а демонтаж корпуса продолжился. Корреспондент «Ъ Северо-Запад» передавал, что к зданию прибыл ОМОН.

Здание бывшего ВНИИБ жители города пытаются сохранить с 2019 года. На его месте планируют возвести жилой дом. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга уже обратился в полицию и вынес предостережения в адрес собственника объекта и управляющей компании. Доклад о ситуации затребовал глава СКР Александр Бастрыкин.