Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных демонстрантов

В пригороде Тегерана, в округе Бехарестан, иранские силовики задержали более 100 вооруженных участников беспорядков. Об этом пишет агентство Tasnim со ссылкой на главу округа Абдольхамида Шарафи.

По словам главы Бехарестана, задержанные нападали с оружием на полицейских и гражданское население. В числе арестованных — лидеры протестов. Их дела, по распоряжению генпрокурора Ирана, рассмотрят в чрезвычайном порядке.

Личности демонстрантов устанавливаются, их число в процессе расследования может возрасти. Господин Шарафи пообещал «сурово наказать» всех виновных в нарушении порядка.

Накануне власти Ирана пригрозили смертной казнью протестующим, ответственным за поджоги и вооруженные столкновения с полицией. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, говорил, что в случае убийства демонстрантов нанесет «очень сильный удар» по Тегерану.