В Таганроге объявили воздушную опасность

В Таганроге объявлена воздушная опасность по городу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», – написала, в частности, госпожа Камбулова и попросила горожан сохранять спокойствие.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», сегодня, 10 января, днем донской регион подвергся атакам БПЛА, в результате которых были обесточены два хутора, выбиты стекла в окнах частных домов и повреждены автомобили.

Ефим Мартов

