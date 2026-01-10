В Таганроге объявили воздушную опасность

В Таганроге объявлена воздушная опасность по городу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», – написала, в частности, госпожа Камбулова и попросила горожан сохранять спокойствие.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», сегодня, 10 января, днем донской регион подвергся атакам БПЛА, в результате которых были обесточены два хутора, выбиты стекла в окнах частных домов и повреждены автомобили.

Ефим Мартов