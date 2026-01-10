Все аэропорты Москвы снова принимают рейсы, в том числе из Самары и Оренбурга

Все аэропорты Москвы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — принимают и отправляют рейсы. Сняты введенные ранее ограничения на прилет воздушных судов, в том числе из Самары и Оренбурга. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что по данным на 12:00 (MSK), из-за последствий обильного снегопада в аэропортах столичного региона отменено 35 рейсов, 78 рейсов задержаны более чем на два часа. В пресс-службе аэропорта Шереметьево отмечают, что рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Самары были задержаны рейсы «по различным причинам». Из Оренбурга были задержаны рейсы в Москву из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Руфия Кутляева