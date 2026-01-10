Из-за неблагоприятных метеорологических явлений задержаны регулярные рейсы из Оренбурга в Москву

Из Оренбурга в Москву задержаны регулярные авиарейсы из-за «неблагоприятных метеорологических явлений в районах аэропортов Московской воздушной зоны», сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ведомство проводит надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов, контролирует соблюдение прав пассажиров, планирующих вылет из Уральского транспортного региона.

Авиарейсы в Москву также задержаны из Екатеринбурга, Челябинска и Перми.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Самары были задержаны рейсы по различным причинам.

Руфия Кутляева