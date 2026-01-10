Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В аэропорту Самары произошли задержки рейсов по различным причинам

Приволжская транспортная прокуратура сообщает, что в субботу, 10 января, в аэропорту Самары произошли задержки выполнения рейсов «по различным причинам». Аналогичная ситуация в аэропортах Казани и Уфы.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса в соответствии с федеральными авиационными правилами. В аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров.

Руфия Кутляева