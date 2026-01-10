NASA: экипаж Crew-11 вернется на Землю 15 января

NASA планирует вернуть экипаж космического корабля Crew-11 на Землю 15 января, сообщила пресс-служба агентства в социальной сети X. Миссия Crew-11 находится на Международной космической станции (МКС) со 2 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экипаж Crew-11 в Космическом центре им. Кеннеди во Флориде перед отправкой на МКС. Слева направо: россиянин Олег Платонов, американцы Эдвард Финк и Зена Кардман и японец Кимия Юи (июль 2025 года)

Фото: NASA Экипаж Crew-11 в Космическом центре им. Кеннеди во Флориде перед отправкой на МКС. Слева направо: россиянин Олег Платонов, американцы Эдвард Финк и Зена Кардман и японец Кимия Юи (июль 2025 года)

Фото: NASA

В сообщении отмечается, что космический корабль отстыкуется от МКС 14 января, а приводнение космического корабля у берегов Калифорнии запланировано на 15-е. «Точная дата возвращения зависит от готовности космического корабля, экипажа и погодных условий»,— уточнили в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

В составе экипажа Crew-11 — астронавты NASA Зена Кардман и Майкл Финк, астронавт JAXA Кимия Юи и космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов.

8 января NASA решило вернуть миссию Crew-11 на Землю раньше, чем планировалось изначально, из-за проблем со здоровьем одного из членов экипажа. NASA не раскрыло имя и диагноз космонавта. В этот день астронавты Майк Финк и Зена Кардман должны были провести около 6,5 часа за пределами станции, однако миссия была отменена.