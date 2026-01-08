Crew-11 грозит досрочное возвращение с МКС из-за проблем со здоровьем экипажа

NASA изучает возможность досрочного возвращения экипажа Crew-11 с Международной космической станции (МКС) из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет Spaceflight Now (SN) со ссылкой на ведомство.

Речь идет о физическом состоянии одного из членов экипажа. Никаких подробностей об астронавте нет. В NASA пообещали принять окончательное решение в течение суток. Ведомство назвало безопасное выполнение миссий своим главным приоритетом.

Накануне NASA объявило о переносе выхода экипажа с МКС в открытый космос. Миссия была назначена на утро 8 января. Астронавты Майк Финк и Зена Кардман должны были провести около 6,5 часа за пределами станции. За это время требовалось подготовить энергетический канал 2A к установке солнечных батарей iROSA, запуск которых запланирован на 2026 год.