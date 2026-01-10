Пять человек пострадали при атаках 47 БПЛА в Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 19 боеприпасов и 47 дронов. В результате были ранены пять мирных жителей, повреждения получили девять жилых помещений, 12 транспортных средств, один социальный объект и два коммерческих. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В районе хутора Григорьевка Волоконовского округа беспилотник ударил по автобусу, из-за чего пострадали четыре человека. После оказания медпомощи их отправили на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено. Всего муниципалитет подвергся атакам четырех БПЛА. Разрушения также получили два частных дома, еще одна машина и газовая труба.

В Грайворонском округе FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Гора-Подол. Из-за этого был ранен мирный житель — его госпитализировали. Машина повреждена. За сутки муниципалитет атаковали одним боеприпасом и четырьмя БПЛА. Разрушения также установили в трех частных домах, квартире многоэтажного дома и двух автомобилях.

Сутками ранее при атаках 29 БПЛА в Белгородской области пострадали три мирных жителя. Кроме того, были повреждены 15 домов и 13 машин.

