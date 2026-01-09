В Белгородской области за сутки атакованы шесть муниципалитетов, трое пострадали

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. Всего применены не менее 29 БПЛА и 11 боеприпасов. В результате атак пострадали трое человека, мирные жители не погибли. Повреждены не менее 15 домов, 13 автомобилей получили повреждения или уничтожены. Об этом следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Город Белгород подвергся ракетному обстрелу, в результате которого повреждены инфраструктурный и коммерческий объекты. В Белгородском округе атакам восьми БПЛА, семь из которых сбиты и подавлены, подверглись поселок Октябрьский, поселок Малиновка, село Бессоновка, село Ясные Зори, хутор Валковский и хутор Церковный. В селе Ясные Зори ударом беспилотника повреждены многоквартирный дом и инфраструктурный объект. В Валуйском округе атакам восьми беспилотников, пять из которых сбиты и подавлены, подверглись село Кукуевка, село Орехово, хутор Леоновка и хутор Рябики. В селе Орехово повреждены легковой автомобиль и частное домовладение, в хуторе Рябики поврежден частный дом.

В Грайворонском округе город Грайворон, поселок Горьковский, село Безымено, село Головчино, село Замостье и село Новостроевка-Вторая подверглись двум обстрелам с применением девяти боеприпасов и атакам десяти беспилотников. В Грайвороне в результате удара дрона по автомобилю ранены двое пострадавших, которые продолжают амбулаторное лечение. В городе также повреждены два частных дома от детонации, линия электропередачи, четыре частных дома и три автомобиля, один из которых сгорел. В селе Головчино в результате детонации беспилотника ранен глава округа Дмитрий Панков, он госпитализирован в областную клиническую больницу с состоянием средней степени тяжести. Там же повреждены коммерческий объект и два автомобиля. В селе Замостье повреждены два легковых автомобиля.

В Краснояружском округе поселок Красная Яруга и село Староселье атакованы тремя беспилотниками, один из которых подавлен. Село Вязовое подверглось обстрелу с применением двух боеприпасов, обошлось без последствий. В Шебекинском округе по городу Шебекино, селу Белянка, селу Максимовка, селу Мешковое и селу Новая Таволжанка нанесены удары одиннадцатью беспилотниками, три из которых сбиты и подавлены. В Шебекино повреждены один легковой и два грузовых автомобиля, а также складское помещение предприятия. В селе Новая Таволжанка повреждены два частных дома, огнем уничтожен гараж. В селе Мешковое повреждена надворная постройка. В селе Максимовка поврежден автомобиль. В селе Белянка сгорели навес, гараж и автомобиль, получили повреждения два частных дома и одна машина.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области, в результате чего пострадал один человек. Было применено не менее 21 БПЛА и семь боеприпасов. Были повреждены шесть домов и семь автомобилей.

Ульяна Ларионова